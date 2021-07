Italia in finale! Si festeggia a casa Spinazzola, il video

L’Italia è la prima finalista di Euro 2020, Leonardo Spinazzola ha postato sul proprio account ufficiale Instagram un video dell’esultanza per il traguardo, purtroppo non da Wembley ma da casa sua per l’infortunio patito ai quarti.

Ecco il post:

Foto: Twitter Euro 2020