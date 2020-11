Italia, in arrivo a Coverciano 18 giocatori: altri dieci in isolamento fiduciario

La FIGC, in vista dei prossimi prossimi tre match contro Estonia, Polonia e Bosnia, con una nota, ha comunicato che sono 10 i calciatori in isolamento fiduciario dopo il caos con le Asl. Questi i nomi: “Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola (tra l’altro uscito per infortunio in Genoa-Roma).” Inoltre, come da comunicato, “rispetto al gruppo di 41 convocati, infatti, 18 calciatori sono in arrivo in queste ore al Centro Tecnico federale di Coverciano: Belotti, Bernardeschi, Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Luca Pellegrini, Pessina, Sirigu, Soriano e Tonali.” Previsto per martedì sera l’arrivo di un altro gruppo di 8 calciatori.

Foto: twitter uff FIGC