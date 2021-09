Non ci saranno Ciro Immobile e Lorenzo Insigne per Italia-Lituania, gara in programma domani sera a Reggio Emilia e valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. L’attaccante della Lazio non è al 100% dal punto di vista fisico per un affaticamento muscolare, mentre il capitano del Napoli ha abbandonato il ritiro per motivi personali.

Foto: Twitter Italia