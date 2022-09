Italia imbattuta per 6 gare consecutive contro l’Inghilterra. È la prima volta nella storia

Nella serata di San Siro, l’Italia ha battuto 1-0 l’Inghilterra grazie alla rete di Giacomo Raspadori. Con questa vittoria gli uomini del ct Mancini hanno centrato un record: per la prima volta nella sua storia, l’Italia è rimasta imbattuta per sei partite consecutive contro l’Inghilterra in tutte le competizioni, ottenendo 2 vittorie e 4 pareggi.

Foto: Twitter Italia