Italia, i convocati di Spalletti per la Nations League

Luciano Spalletti ha diramato la lista di convocati per l’impegni dell’Italia in Nations League. Gli azzurri sfideranno il Belgio il 10 ottobre, mentre la seconda sfida sarà contro Israele, il 14. Prima chiamata per Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini. Qui di seguito le scelte del commissario tecnico.

Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

Foto: FIGC.it