Italia, i convocati di Mancini: Kean e Zaniolo con l’Under 21

Attraverso il proprio sito ufficiale, la FIGC ha comunicato le convocazioni di Roberto Mancini per la doppia sfida di qualificazione contro Armenia e Finlandia. Spicca la chiamata di Luca Pellegrini, che rinforza la difesa, mentre sono assenti Nicolò Zaniolo e Moise Kean, che il ct ha lasciato a casa dopo i problemi comportamentali messi in evidenza con la selezione Under 21. Di seguito i convocati del ct:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

