Italia, Gnonto e la maturità: “Ho studiato molto, anche durante il ritiro”

È tempo di maturità per tantissimi studenti italiani. Ieri la prima prova, mentre oggi, nel secondo giorno si svolgeranno le classiche prove d’indirizzo. Tra i tantissimi studenti impegnati in questi giorni troviamo anche Wilfred Gnonto.Il classe 2003 ha esordito qualche settimana fa con la nazionale azzurra di Mancini segnando anche un gol.

Ora però è concentrato sull’esame e poco prima di iniziare ha rilasciato queste dichiarazioni.” Per una partita forse sono più calmo, perché è ciò che mi piace di più e mi riesce meglio. Ho studiato molto per preparare la maturità. Mi sono ritagliato momenti di studio durante i ritiri, anche se è stato difficile. Terminare questo percorso è basilare. Per i miei genitori è sempre stato importante farmi andare avanti con la scuola e io vorrei dare loro un motivo di orgoglio per tutto quello che hanno fatto per me”.