Italia-Francia, la testata di Zidane fa rumore anche vent’anni dopo. Zizou: “Non me ne pento”. E Materazzi ricorda De Miguel

12/11/2026 | 13:20:00

Quando si gioca Italia-Francia è impossibile non far tornare indietro un pensiero indietro fino al 2006. La celebre finale dei Mondiali, l’ultimo grande trionfo continentale azzurro che ai rigori si imposero sulla Francia di Domenech. Ma a pochi minuti dai tiri dal dischetto si consumò uno degli episodi più significativi: la testata di Zidane a Materazzi. Un tema che a distanza di vent’anni non si è concluso con una pace o una stretta di mano, ma che continua ad alimentare discussioni. Poche settimane fa, Zidane è tornato a parlarne così: “Non ne vado fiero, ma la mia carriera non è solo quello. Con Materazzi non ho mai più parlato. Adesso siamo in un altro momento della mia carriera. Poi è chiaro che l’espulsione del 2006 che chiudeva la mia carriera anche con la nazionale, mi ha dato una motivazione in più per tornare da c.t., che è un sogno che si realizza”. Nelle scorse ore Materazzi ha invece parlato a La Gazzetta dello sport, rievocando anche il drammatico impatto che è costato la vita a De Miguel: “Per quel portiere si parla di omicidio colposo per un intervento di gioco: e se fosse successo a me? La pace? Mai avuto problemi a farla, io”.

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