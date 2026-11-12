Materazzi: “La testata di Zidane? La morte di De Miguel mi ha fatto ringraziare Dio. E se fosse successo a me?”

12/11/2026 | 09:34:07

Intervistato da La Gazzetta dello sport, Marco Materazzi è tornato a parlare della testata di Zidane: “La morte di Jesùs de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio che non fosse successo nulla a me in quell’occasione. Per quel portiere si parla di omicidio colposo per un intervento di gioco: e se fosse successo a me? La pace? Mai avuto problemi a farla, io. Probabilmente è stata un’uscita di scena troppo clamorosa per tornare sui suoi passi. Anche se clamorosa non è la parola giusta: non era la mia prima provocazione, ma neanche la sua prima testata. E questo è stato sempre sottolineato troppo poco. L’occasione di fare pace c’è stata, si sa. Novembre 2010, hotel Melia di Milano, vigilia di Milan-Real: esco dall’albergo dopo aver salutato Mourinho, lui sta parcheggiando l’auto sul retro. Quando mi vede è un po’ titubante, si volta anche per tornare indietro, ma io lo affronto, gli stringo la mano: “Sono contento che ci incontriamo qui, dove non ci vede nessuno”. Lui mi risponde: “Non ti preoccupare: cose che capitano, cose passate”. Peccato che poi abbia rinnegato tutto, dicendo che pensava che io fossi un tifoso”.

foto twitter ISL