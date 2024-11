Come riportato dai canali ufficiali della Nazionale italiana, si va sempre più verso il tutto esaurito per la partita tra Italia e Francia prevista domenica prossima alle ore 20:45 e valida per la sesta e ultima giornata di Nations League. Sono già stati emessi 65.000 biglietti, dimostrando ancora una volta la calorosa risposta di Milano alla chiamata della Nazionale. Gli Azzurri torneranno a giocare a San Siro quattordici mesi dopo il successo contro l’Ucraina in un match valido per le qualificazioni a Euro 2024.

Foto: Twitter ufficiale Inter