L’Italia fa un altro passo verso Euro 2020: Belotti guida la rimonta, 3-1 all’Armenia

L’Italia centra la vittoria contro l’Armenia. A Yerevan gli azzurri soffrono più del previsto, ma alla fine trovano tre punti preziosissimi che consolidano il primato nel gruppo J. L’Armenia parte subito forte e sin da subito riesce a macinare gioco. Gli azzurri soffrono la pressione degli armeni, non riuscendo a trovare sbocchi in fase d’impostazione. All’11 i padroni di casa trovano subito il vantaggio con Karapetyan: l’attaccante sfrutta una velocissima ripartenza e un bell’assist in profondità di Barseghyan, battendo un incolpevole Donnarumma con un preciso destro incrociato. Mancini inverte le posizioni di Verratti e Barella per cercare di migliorare il fraseggio. Con il passare dei minuti l’Italia inizia ad alzare il proprio baricentro, sfruttando le corsie esterne. Ed è proprio dai piedi di Emerson che nasce il gol del pareggio: il terzino del Chelsea pennella un pallone al bacio per Belotti, che sul secondo palo mette dentro il pallone con una zampata vincente. L’ultimo centro della punta granata era datato 28 maggio 2018, contro l’Arabia Saudita: proprio il match d’esordio di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. La rete sveglia la compagine di Mancini che potrebbe portarsi immediatamente in vantaggio, ma la traversa nega la gioia a Bernardeschi. Il commissario tecnico ruota con costanza i due esterni d’attacco Chiesa e Bernardeschi per cercare di non dare punti di riferimento alla retroguardia armena. Nel recupero della prima frazione, l’Armenia rimane in 10 per il doppio giallo rimediato dall’autore del primo gol della gara Karapetyan e subito dopo Belotti si divora il gol del raddoppio ciccando il pallone a pochi passi dalla porta. Nonostante la superiorità numerica, gli azzurri non riescono ad essere fluidi ad inizio del secondo tempo e la manovra lenta consentiva all’Armenia di contenere la Nazionale azzurra senza nessun problema. La gara sembra scorrere verso il pari ma ad un quarto d’ora dal termine l’Italia trova il vantaggio: sul traversone di Bonucci, Pellegrini interviene di testa battendo Hayrapetyan. Per il centrocampista della Roma è il primo gol con la maglia della Nazionale. Passano soltanto tre minuti e la gara si chiude in maniera definitiva. Belotti riceve da Sensi, l’attaccante si gira in area e scarica un sinistro che sbatte sul palo e successivamente carambola sulla schiena del portiere armeno Hayrapetyan. L’Italia soffre più del previsto, ma l’obiettivo è stato raggiunto. Ora testa alla Finlandia.

Foto: Twitter Nazionale italiana