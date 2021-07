L’Italia vola in alto nel ranking Fifa: è quarto posto!

Con la vittoria di Euro 2020, l’Italia vola sempre più in alto nel ranking Fifa. Infatti, la Nazionale guidata da Roberto Mancini da oggi occupa la quarta piazza della graduatoria. Questa è un’ottima notizia anche in ottica Mondiali, dal momento che le prime sette saranno collocate in prima fascia nel sorteggio dei gironi. Un altro motivo per festeggiare, dunque, per la compagine azzurra, che solo tre anni fa era ventesima.

Foto: Twitter Nazionale italiana