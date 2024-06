Italia, esattamente 10 anni fa l’ultima gara in un Mondiale. Un solo giocatore superstite da allora (e può giocare questa sera)

Anniversario non felice per il calcio italiano, quello del 24 giugno. E’ passato esattamente un decennio esatto dall’ultima gara giocata in un campionato del Mondo. Era il 24 giugno 2014 quandoi gli Azzurri di Prandelli persero nella fase a gruppi contro l’Uruguay (la famosa gara del morso di Suarez a Chiellini) e fu eliminata da una competizione dove non abbiamo più rimesso piede.

Esattamente 10 anni dopo, l’Italia si gioca l’ultima gara del girone, stavolta di un Europeo, contro la Croazia. Proprio come allora, all’Italia basta un pareggio per passare agli ottavi. Con l’Uruguay arrivò una sconfitta beffa con un gol di Godin nel finale.

L’Italia si schierava con un 3-5-2, blocco Juve in difesa, con Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini, sugli esterni De Sciglio e Darmian, a centrocampo Pirlo, Thiago Motta e Marchisio, in attacco Immobile e Balotelli.

Un solo supersite da quella gara, ovvero Matteo Darmian, che fa parte nuovamente della truppa azzurra, e questa sera potrebbe giocare titolare contro la Croazia. Sperando che a distanza di 10 anni, l’esito sia diverso da quello di quel Mondiale.

