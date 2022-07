Italia eliminata dall’Europeo, decisiva la sconfitta contro il Belgio

L’Italia esce sconfitta contro il Belgio e saluta l’Europeo. Un eliminazione amara per le Azzurre, un eliminazione arrivata al primo turno, chiudendo come ultima del girone come cinque anni fa, ma con l’aggravante di non aver conquistato neanche una vittoria. Contro il Belgio l’Italia domina a lungo, ma senza riuscire a trovare la via del gol. Poi ecco il colpo del ko a inizio ripresa, un’altra distrazione difensiva che costa caro, anzi carissimo alle donne della Ct Bartolini. Passa il Belgio, mentre l’Italia torna a casa a testa bassa e con tanti rimpianti.

Foto: Azzurre Instagram