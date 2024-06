Italia e Turchia si annullano: finisce 0-0 al Dall’Ara. Palo di Cristante

Termina 0-0 la prima amichevole dell’Italia in preparazione a Euro 2024. Al Dall’Ara, gli Azzurri non superano la Turchia di Montella. Finisce a reti bianche a Bologna.

Gara con un primo tempo a ritmo gradevole, chance per Retegui, risposta turca con gli “italiani” Calhanoglu e Yildiz.

Nella ripresa, parte meglio l’Italia, con un palo di Cristante. Chance potenziale anche per Zaccagni, che da due passi non aggancia un buon pallone in area. Nel finale, ultimo brivido con un destro di Raspadori, centrale. Termina 0-0, esordio nella sua Bologna di Calafiori, applaudito e torna in campo in Nazionale anche Fagioli, dopo la vicenda scommesse e la squalifica.

Da segnalare nel primo tempo un brutto infortunio per Kabak, uscito in barella, problema al ginocchio per lui.

