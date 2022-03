Italia, è il giorno di Scamacca. Carnevali: “Non tremerà, ma dategli la possibilità di sbagliare”

Nell’Italia che questa sera proverà a ripartire dopo la delusione derivata dalla mancata qualificazione al Mondiale, è il giorno di Gianluca Scamacca, che questa sera dovrebbe disputare la sua prima partita da titolare in maglia azzurra. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato: “È cresciuto molto, caratterialmente soprattutto. Già nella scorsa stagione, a Genova. Aveva bisogno di giocare. Per questo abbiamo venduto Caputo, che pur aveva fatto benissimo da noi. Abbiamo creato spazio a Gianluca che è diventato più tosto, più deciso. Ad ogni partita migliora nella protezione della palla, prima giocava più per sé, ora va incontro al compagno che porta palla”

Carnevali prosegue: “Ho piena fiducia nelle qualità di Gianluca e nella sua forza di carattere. Non tremerà di sicuro, psicologicamente è solido, un combattente. Semmai, mi preoccupa un po’ la partita: viene dopo una sconfitta traumatica, la formazione è molto rinnovata. Non è il contesto ideale per esordire da titolare, ma Gianluca farà bene. Aggiungo una cosa, però: ha ancora tanto margine di miglioramento, non ha completato la sua piena maturazione tecnica. Bisogna ancora dargli possibilità di sbagliare qualche partita e non pretendere che sia già perfetto a 23 anni. Con i giovani serve pazienza”.

Su Raspadori: “Ha una qualità che spicca tra le altre: l’intelligenza. Giacomo non ha l’intelligenza del campione, ha l’intelligenza del super-campione. Quest’intelligenza, unita a un talento tecnico speciale, diventa esplosiva. Con Scamacca ha un’intesa naturale che ci auguriamo di rivedere a lungo in azzurro”.

Foto: Twitter Sassuolo