Italia, Di Lorenzo ammonito contro l’Inghilterra: era diffidato, salterà la partita contro la Macedonia

L’Italia dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo contro la Macedonia del Nord. Il terzino della Nazionale è stato ammonito dopo il contatto in area di rigore con Bellingham che ha causato il calcio di rigore in favore degli inglesi, trasformato poi da Harry Kane. Di Lorenzo era diffidato e dovrà saltare, dunque, il prossimo impegno della Nazionale previsto per il prossimo 17 novembre contro la Nazionale macedone. Si ricorda che il terzino del Napoli era l’unico diffidato tra le fila degli Azzurri.

Foto: Instagram Di Lorenzo