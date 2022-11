Italia, Cristante, Frattesi e Scamacca lasciano il ritiro

In vista di questi impegni il commissario tecnico Roberto Mancini sarà costretto a rinunciare ad altri tre giocatori: il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, il centrocampista della Roma, Bryan Cristante e l’attaccante del West Ham, Gianluca Scamacca hanno lasciato il ritiro di Coverciano per problemi fisici. I tre ragazzi in questione, dunque, con ogni probabilità torneranno in campo direttamente nel 2023 con i rispettivi club di appartenenza, aggiungendosi ai gia noti Toloi e Emerson. L’Italia giocherà contro Albania e Austria, partite valide per il ranking.

Foto: Twitter Azzurri