Aggiunta dell’ultimo momento al gruppo azzurro di Roberto Mancini in ritiro in Sardegna, dove venerdì l’Italia affronterà San Marino in amichevole. Il ct ha infatti convocato il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, che nella giornata di domani si aggregherà alla comitiva azzurra nel ritiro di Forte Village.

Una grande soddisfazione per il difensore, autore di una stagione davvero positiva.