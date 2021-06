Italia, con l’arbitro Taylor l’ultimo gol subito

Italia-Austria sarà arbitrata dall’inglese Anthony Taylor a Wembley. E proprio con questo arbitro l’Italia ha subuto l’ultimo gol. Il fischietto inglese ha, infatti, tre precedenti con gli Azzurri: la vittoria contro la Grecia nelle qualificazioni, il pareggio 1-1 contro l’Olanda in Nations League (dove l’Italia subì l’ultimo gol il 14 ottobre 2020) e la sconfitta 3-1 contro la Francia in amichevole. Un bilancio in equilibrio nonostante questa curiosità non proprio fortunata.

Foto: Vivo Azzurro