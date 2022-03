Italia, chi è il rigorista? Da Jorginho a Berardi: tutte le possibili opzioni

L‘Italia si gioca questa sera un match di vitale importanza. Con la Macedonia occorre vincere, con qualsiasi risultato, per staccare il pass per la finale playoff con la vincente di Portogallo-Turchia. E per farlo potrebbe essere necessario anche un calcio di rigore, che, invece, è costato carissimo alla truppa di Mancini nelle fasi di qualificazione. Il duplice errore di Jorginho contro la Svizzera, infatti, ha permesso ai cugini biancorossi di prenotare un posto in Qatar.

Chi sarà il rigorista questa sera? Si interrogano in molti su questo dilemma. In conferenza stampa il ct ha glissato affermando come il centrocampista del Chelsea resti sempre uno specialista, ma l’impressione è che in caso di penalty la palla passerà tra i piedi di qualcun altro. Ci fosse stato Bonucci allora sarebbe stato un serio candidato, visti i rigori segnati in campionato e nel corso della sua carriera, ma attualmente lo juventino è ai box. Possibile allora che il compito spetti a Berardi, in un momento di forma strepitoso e tra gli specialisti in rosa. Da non scartare anche Immobile, che però non è un rigorista infallibile.

FOTO: Twitter Azzurri