Italia, che rimonta! Da 3-1 a 3-3 con Scamacca e Cutrone. Si va ai tempi supplementari

La gara tra Portogallo e Italia, valida per i quarti di finale degli Europei Under 21, si deciderà ai tempi supplementari dopo il 3-3 dei 90 minuti.

Apre i giochi una bella doppietta di Dany Mota, capace di superare Carnesecchi con una splendida rovesciata al 7′ e poi al 31′ con un tiro potente. Serata eccezionale fin qui per il giocatore del Monza. Tommaso Pobega accorcia le distanze al 45′ sul calcio d’angolo battuto da Rovella, il mediano dello Spezia, inseritosi sul secondo palo, controlla con il destro e batte Diogo Costa col sinistro. Questa rete riaccende l’entusiasmo dell’undici di Nicolato, che va al riposo con speranze vive di rimonta.

Ma a segnare per primo nella ripresa è ancora il Portogallo, stavolta con Gonçalo Ramos che, inseritosi sul primo palo, calcia a rete di prima intenzione. Il destro rasoterra ad incrociare batte l’estremo difensore azzurro e fa 3-1 al 58′.

Ma pochi secondi più tardi Scamacca accorcia nuovamente il gap, sfruttando al meglio l’assist di Frattesi, è 3-2 a mezz’ora dal termine.

Nel finale Nicolato prova il tutto per tutto, dentro Sottil e Cutrone, proprio loro due sono gli autori del gol del 3-3, assist dell’esterno del Cagliari dalla sinistra e guizzo vincente in area dell’ex Milan e Fiorentina. Si andrà ai tempi supplementari per assegnare il posto in semifinale nel torneo continentale di categoria.

Foto: Twitter VivoAzzurro