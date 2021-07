Italia Campione d’Europa, l’urlo dei tifosi è stato registrato come lieve sisma dall’Ingv

I festeggiamenti durante i rigori della finale di Euro 2020 di ieri sera, 11 luglio, tra Italia ed Inghilterra, hanno fatto tremare la terra. La rete nazionale sismica dell’Ingv ha registrato lievi vibrazioni, anche se probabilmente in misura minore del passato per via delle precauzioni per Covid-19. A captare il segnale del sisma è stata la stazione sismica di Montecelio in provincia di Roma (Mtce). Pur non essendo una grande città, la registrazione è stata possibile perché la stazione è collocata all’interno dell’abitato e su uno strato di roccia che ha un ridotto livello di rumore sismico di fondo. Traffico urbano, aerei che rompono la barriera del suono, attività industriali e minerarie, concerti, manifestazioni sportive: sono tutti contesti che possono dare vita a fenomeni come quello di ieri. A riportare la notizia è il portale open.online.

Foto: alfredopedulla.com