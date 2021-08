Davide Calabria torna in nazionale. L’esterno del Milan, tra l’altro anche capitano dei rossoneri, è stato convocato da Roberto Mancini per sostituire Manuel Lazzari. L’esterno della Lazio si è infortunato ad un polpaccio durante Lazio-Spezia dello scorso sabato e non ha recuperato in vista degli impegni degli Azzurri. Calabria vanta 2 presenze in azzurro, entrambe lo scorso novembre contro Bosnia ed Estonia.

Foto: Sito Milan