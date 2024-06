Italia, attenzione alla Croazia. E’ la Nazionale (dopo la Germania) che crea più occasioni dell’Europeo. Ma in fase difensiva fa fatica

Sarà una gara molto interessante quella che vivremo questa sera tra Italia e Croazia, una partita che deciderà la seconda del Girone B, alle spalle della Spagna, e probabilmente anche la terza, scongiurando sorprese da parte dell’Albania.

L’Italia sfiderà una Croazia in crisi si di risultati, ma non di gioco, nella maniera più assoluta. La squadra di Zlatko Dalic è attualmente all’ultimo posto nel Gruppo B, ma è in testa all’intero girone per tiri (38) e gol attesi (5,1 xG), ovvero occasioni da gol create. Anzi, andando ad analizzare ad ampio raggio dopo due giornate di ogni girone, la Croazia è la seconda Nazionale di tutto l’Europeo, solo dietro alla Germania, per occasioni da gol nitide create. Il problema è stato non averle finalizzate. Anche contro la Spagna, pur perdendo con un netto 3-0, la Croazia ha creato ben 4 palle gol nitide, 16 tiri di cui 8 in porta, contro l’Italia che con gli iberici è stata completamente surclassata, con soli 4 tiri totali e completo dominio delle Furie Rosse.

Non bisogna pensare quindi a una Croazia in crisi, anzi, la Croazia crea gioco e costruisce tante palle gol. Bisogna invece sfruttare il tallone d’Achille enorme degli avversari di questa sera, ovvero la fase difensiva.

La Croazia ha preso ben 5 gol in due partite, con la Spagna ha concesso tantissimo, ma anche con l’Albania, poteva subire ulteriori gol. Insomma, è una Nazionale pericolosa a livello offensivo, ma se attaccata, fa enorme fatica. E questo l’Italia deve provare a sfruttare.

Foto: Instagram Modric