Italia, attenta a Pukki: l’attaccante finlandese è on-fire

Alle 20:45 di domani, l’Italia di Roberto Mancini affronterà a Tampere la Finlandia nella sesta giornata del gruppo di qualificazione a Euro 2020. Se da una parte gli azzurri partono come favoriti, dall’altra non ci sarà ovviamente da valutare una selezione che è seconda in classifica, a soli tre punti dalla vetta per via proprio dello scontro diretto dell’andata, e che può vantare la presenza tra le proprie fila di un giocatore in stato di forma strepitoso come Teemu Pukki. Sarà lui il giocatore dal quale dovranno guardarsi bene i difensori italiani. Il classe ’90 era considerato un giovane di grande prospettiva già più di una decina di anni fa, quando lasciò casa per trasferirsi al Siviglia, ma poi si vide costretto a girare mezza Europa negli anni successivi senza riuscire veramente a esplodere. Lo scorso anno, però, Pukki ha finalmente trovato la propria squadra ideale. Il Norwich era appena retrocesso in Championship e ha deciso di puntare forte su di lui in avanti. Il finlandese ha ripagato la fiducia ogni oltre aspettativa, segnando ben 29 reti in 43 presenze e riportando immediatamente i Canaries in Premier League. In questo inizio di stagione, l’ormai 29enne Pukki disputato quattro partite di campionato trovando addirittura 5 gol, uno a Liverpool e Chelsea e ben tre al malcapitato Newcastle. Meglio di lui, attualmente, sta facendo solo un fenomeno come Aguero. E nell’ultima partita della sua Finlandia, quella di giovedì scorso contro la Grecia, ha dato ai suoi un’altra vittoria dal dischetto. Attenzione, difensori azzurri: Teemu Pukki è on-fire!

Foto: twitter Finlandia