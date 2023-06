Italia, attacco febbrile per Bastoni. Al suo posto convocato Buongiorno

Alessandro Bastoni non prenderà parte alle Finals Four di Nations League. Il difensore dell’Inter non ha preso parte all’allenamento di questa mattina a causa di un attacco febbrile. Il commissario tecnico Roberto Mancini, dopo un colloquio col difensore, ha deciso di ‘liberarlo’. Al suo posto è stato convocato Alessandro Buongiorno.

Foto: Instagram Buongiorno