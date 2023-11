Problemi anche in porta per Luciano Spalletti. Nella notte Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha accusato un leggero stato febbrile. Per precauzione, il ct ha convocato l’estremo difensore dell’Atalanta Marco Carnesecchi, che raggiungerà Coverciano in tarda mattinata.

Foto: Instagram Carnesecchi