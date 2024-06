Italia arrivata nel ritiro in Germania. Accoglienza calorosa a Iserlohn. Il video

La Nazionale italiana è arrivata nel pomeriggio in Germania. Intorno alle 18 l’atterraggio a Dortmund, poi il tresferimento nel riitiro a Iserlohn, dove sarà allestita Casa Azzurri. Ad attendere gli azzurri in hotel 300 supporters con tricolori e il sindaco della cittadina. Tanto calore ed entusiasmo intorno ai campioni d’Europa in carica.

I giocatori si sono fermati a firmare autografi e fare selfie con oi tifosi. Queste le immagini pubblicate sui social della Nazionale.