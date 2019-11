Italia-Armenia Under 21, le formazioni ufficiali: Kean e Cutrone dal 1′

L’Italia Under 21 torna in campo oggi, alle 18:30, per le qualificazioni a Euro 2021 contro l’Armenia. A seguire le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Delprato, Ranieri, Sala; Zanellato, Carraro, Locatelli (C); Kean, Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Nicolato.

Armenia (4-1-4-1): Aslanyan; Mkrtchyan, Khachumyan, Daniielian, Grigoryan; Geghamyan; Movsesyan, Bichakhchyan, Khamoyan, Melkonyan; Hovhannisyan. Allenatore: Flores.