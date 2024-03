Italia, amichevoli con Venezuela ed Ecuador. I precedenti: una prima volta assoluta e una sfida a un Mondiale

Il cammino della Nazionale verso UEFA EURO Germania 2024 inizia con due incontri amichevoli in programma negli Stati Uniti: giovedì 21 marzo Italia – Venezuela al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, Florida alle 22, domenica 24 marzo Italia – Ecuador alla Red Bull Arena nell’area di New York, a Harrison, in New Jersey alle 21.15.

ITALIA – VENEZUELA Primo confronto della storia tra Italia e Venezuela, che finora non si erano mai affrontate, anche perché, dall’esordio del 1938, la “Vinotinto” (vino rosso, nome usato per descrivere la Nazionale della FVF Federacion Venezolana de Futbol, dal colore delle maglie) non ha mai preso parte a una Fase Finale del Mondiale. Un digiuno che potrebbe però presto interrompersi: la Nazionale Venezuelana è infatti al 4° posto (9 punti in 6 gare) del girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026, dove si qualificheranno le prime 6 e non più come fino al 2022 le prime 4 in virtù dell’allargamento a 48 squadre. Due le vittorie conquistate con Paraguay e Cile, tre i pareggi, 1-1 in Brasile, poi con Ecuador e Perù, una sconfitta all’esordio in Colombia. Al 50° posto del Ranking FIFA, il miglior risultato della Vinotinto è il 4° posto nella Copa America 2011 (in Argentina); Tomas Rincon (130) e Salomon Rondon (41) detengono il record di presenze e reti, primati stabiliti entrambi a partire dal 2008 ad oggi.

ITALIA – ECUADOR La seconda avversaria degli Azzurri è l’Ecuador: terzo confronto diretto dopo quelli del 2002 a Sapporo (Mondiali di Giappone e Corea, 2-0) e del 2005 a New York (amichevole, 1-1). La “Tricolor”, al 32° posto del Ranking FIFA, vanta 4 partecipazioni al Mondiale (2002, 2006, 2014, 2022) e il miglior piazzamento è l’Ottavo di Finale del 2006 (0-1 con l’Inghilterra); 29 le partecipazioni in Copa America (esordio nel 1939), con due 4i posti (1959 e 1993, edizioni in casa). Il record di presenze appartiene a Ivan Hurtado (168 tra il 1992 e il 2014), il primato delle reti spetta invece a Enner Valencia (40 in 83 presenze dal 2012 a oggi). Nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, dopo il ko in Argentina, l’Ecuador ha inanellato una serie positiva di 5 partite (3 vittorie e 2 pareggi), ma in classifica ha solo 8 punti per la penalizzazione subìta dalla FIFA (-3) per il caso del calciatore Byron Castillo, la cui data e luogo di nascita era stata falsificata.

Si giocherà alla Red Bull Arena nell’area di New York, a Harrison, in New Jersey, che ospita le gare dei NY Red Bulls (MLS), club di proprietà dell’azienda austriaca dal 2006. Inaugurato nel 2010, lo stadio ospita circa 25.000 spettatori.

