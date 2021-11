Italia, alle 17 il sorteggio per i playoff. Gli Azzurri conosceranno i loro avversari

Alle 17 il via al sorteggio dei play-off per gli ultimi tre posti per Qatar 2022 in Europa. In ballo c’è anche l‘Italia che si è vista strappare la prima piazza nel girone e la qualificazione diretta dalla Svizzera.

La formula è cambiata, c’è un girone da 4 squadre, con due teste di serie. La prima gara si giocherà in casa della testa di serie e l’eventuale finale sarà su un campo a sorteggio.

Le teste di serie sono Italia, Portogallo, Galles, Russia, Scozia, Svezia mentre le non teste di serie sono Austria, Polonia, Macedonia del Nord, Turchia, Ucraina, Repubblica Ceca.

Da queste Nazionali le tre che andranno ai Mondiali in Qatar.

Foto: Twitter Azzurri