Italia-Albania, Chiesa è l’MVP dell’Uefa: “Grande reazione. Abbiamo dimostrato di essere forti”

Federico Chiesa è stato premiato come MVP della gara tra Italia e Albania.

L’attaccante della Juventus ha parlato a Sky dopo la gara: “Ho avuto dei flashback della finale con l’Inghilterra, però come contro gli inglesi abbiamo fatto la stessa cosa. Abbiamo dominato il gioco e mantenuto le posizioni giuste in campo. Il nostro primo gol ci ha dato una scossa e dà lì in poi siamo stati molto propositivi. Abbiamo creato tanto e secondo me meritavamo pure qualche gol in più, infatti, alla fine abbiamo anche rischiato il pareggio. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare, dobbiamo essere più cinici e chiuderla perché in campo europeo può succedere di tutto. Il mister vuole che imponiamo il nostro gioco, io mi sono sempre sovrapposto come mi chiede il ct. Abbiamo dimostrato di essere forti e siamo contenti di questo grande risultato”.

Foto: twitter Uefa