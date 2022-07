Italdonne, la carica di Giugliano: “Convinte di portare a casa questa partita”

Nel pre partita di Italia-Belgio, la centrocampista dell’Italdonne, Manuela Giugliano ha commentato l’importanza della gara di questa sera ai microfoni di Rai Sport: “Partita da dentro o fuori, non vedevamo l’ora di giocarla. Abbiamo fatto il viaggio verso lo stadio ed eravamo tutte molto concentrate, convinte di portare a casa questa partita. Lo dobbiamo ai nostri tifosi, a noi in primis e a tutte le persone che ci seguono e credono in noi”.

Foto: Giugliano Instagram