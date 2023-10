Israele-Svizzera si giocherà il 15 novembre, località da definire. La nota

L’incontro tra Israele e Svizzera, valido per la fase di qualificazione agli Europei del 2024. Inizialmente prevista per giovedì 12, la partita è stata spostata al 15 novembre alle 20.45, in una località ancora da definire. Di seguito la nota: “L’8 ottobre 2023, la UEFA, considerata l’attuale situazione in Israele, ha deciso di rinviare tutte le partite che si sarebbero dovute giocare nel paese nelle prossime due settimane. Oggi, la UEFA ha annunciato che la gara di qualificazione a UEFA EURO 2024 tra Israele e Svizzera è stata rinviata a mercoledì 15 novembre alle 20:45 CET. La sede dell’incontro sarà confermata a tempo debito.

La UEFA continuerà a monitorare la situazione e rimarrà in contatto con tutte le squadre coinvolte prima di prendere decisioni su nuove date ed eventuali variazioni ad altre partite che vedranno in campo Israele”.

Foto: facebook uefa