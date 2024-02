Isco scrive a Kroos: “Ti prego Toni, non ritirarti. Vogliamo goderti ancora 2-3 anni”

È ancora tutto da scrivere il futuro di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco classe 1990, non ha ancora deciso cosa farà la prossima stagione e, tra le ipotesi, prese in considerazione c’è anche quella del ritiro dal calcio giocato. Il suo ex compagno di squadra – ora al Betis – Isco, ha “scongiurato” Kroos di non abbandonare i campi da gioco. Di seguito il messaggio scritto su Instagram dal fantasista spagnolo: “Toni, ti prego, non ritirarti. Vogliamo goderti ancora altri due o tre anni”.

Foto: Instagram Real