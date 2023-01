Isco in Germania per le visite mediche: si unirà all’Union Berlin

Isco sta svolgendo le visite mediche con l’Union Berlin, il trequartista spagnolo giocherà in Bundesliga dopo essersi svincolato dal Siviglia. Il trentenne, classe ’92, è stato immortalato a Berlino dalla Bild. Si attende l’ufficialità, l’ex Real Madrid giocherà per la prima volta in club lontano dalla propria terra natale.

Foto: Instagram ufficiale Isco