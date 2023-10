Isco: “Ho lasciato il Real perchè non c’era più posto per me, ho avuto problemi con degli allenatori”

Isco, trequartista del Betis Siviglia, ha rilasciato un’intervista a Canal Sur Radio. Ecco le sue parole:

Sulla scelta di lasciare il Real Madrid: “L’ho fatto perché sentivo che non c’era più posto per me, non dovevo rimanere ancora”.

Su Zidane: “È uno degli allenatori con più personalità che abbia mai avuto. È arrivato in un momento difficile e abbiamo vinto tre Champions League consecutive. È partito, poi è tornato e abbiamo rivinto”.

Sui problemi a Madrid: “Sono stato tanti anni ed ero molto contento e felice. Sono successe alcune cose con gli allenatori: qualunque cosa avessi fatto, non avrei giocato a prescindere. Mi è mancata la preparazione mentale e ci sono stati momenti in cui invece di dare qualcosa di più crollavo. Fare il passo di lasciare il miglior club del mondo è difficile, trovare il momento giusto in cui devi fare quel passo è ancora più complicato”.

Foto: Instagram Real Betis