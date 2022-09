Isco: “Al Siviglia sto facendo bene. Mondiali? Mi piacerebbe, ma non ne sono ossessionato”

Isco, centrocampista in forza al Siviglia, ha iniziato la stagione in ottimo modo, tornando quasi ai livelli mostrati nei bei tempi del Real Madrid, prima della sua parabola discendente che gli ha fatto perdere anche la Nazionale.

Il giocatore a muchodeporte.com ha parlato anche in merito ai prossimi Mondiali in Qatar.

Queste le sue parole: “La qualificazione alle semifinali di Nations League mi sembra fantastica. Sono contento. C’è una squadra meravigliosa, si può puntare a vincere un altro trofeo. Ma prima ci sono i Mondiali in Qatar. Vorrei poter farne parte, ma non ne sono nemmeno ossessionato. Voglio fare bene il mio lavoro per dimostrare a me stesso, alla mia famiglia e ai tifosi del Siviglia che sono preparato, impegnato e desideroso di provare ad aiutare il mio club”.

Foto: twitter Siviglia