ISC: l’Inter agguanta il Psg al 94′ (1-1) poi vince ai rigori

L’Inter saluta il tour asiatico con una vittoria: i nerazzurri, nell’International Super Cup, pareggiano 1-1 contro il Paris Saint-Germain grazie ad un gol di Longo al 94′, che risponde al vantaggio nel primo tempo firmato da Kehrer al 41′, per poi imporsi ai calci di rigore. Conte parte ancora con Perisic ed Esposito in attacco, e il croato e il classe 2002, così come Brozovic, vanno vicini al gol del vantaggio, trovato però dal difensore tedesco con un colpo di testa su calcio di punizione al 41′. Nella ripresa, i nerazzurri ricominciano all’attacco sfiorando il pareggio ancora con Perisic, poi al 65′ arriva l’esordio di Godin, che prende il posto di De Vrij. Il forcing finale degli uomini di Antonio Conte viene premiato proprio all’ultima azione: Gagliardini serve in area Longo, che con il destro batte un non impeccabile Areola, che non riesce a sbloccare la sfera. Ai rigori, Handanovic ipnotizza Aouchiche e Zagre e Joao Mario sancisce la vittoria dei nerazzurri, che concludono il tour asiatico con una vittoria. Ora, il rientro in Italia, poi l’ultima partita dell’International Champions Cup contro il Tottenham fissata per il 4 agosto.

Foto Twitter Inter