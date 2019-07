ISC: Inter-Paris Saint Germain, le formazioni ufficiali

​Dopo la sconfitta di misura contro il Manchester United e il k.o. ai rigori con la Juventus, l’Inter si prepara a scendere in campo contro il Psg in quel di Macao, per concludere la tournée asiatica prima del ritorno in Italia. Queste le formazioni ufficiali:

INTER – 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 24 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 29 Dalbert; 44 Perisic 70 Esposito

PSG – 16 Areola; 14 Bernat, 4 Kehrer, 22 Diallo, 20 Kurzawa; 12 Meunier; 19 Sarabia, 6 Verratti, 21 Herrera; 23 Draxler 7 Mbappe

Foto: Twitter Inter