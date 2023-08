Isaksen: “Sarà un piacere poter onorare la cifra spesa dalla Lazio”

Dopo le parole di Taty Castellanos, in conferenza stampa a Formello ha parlato anche Gustav Isaksen, ex esterno del Midtjylland, che si è espresso così: “E’ un piacere essere qui, questo è un sogno che si avvera. E’ stato un peccato perdere a Lecce ma ci rifaremo domenica, non vedo l’ora di giocare sia in campionato che in Champions League. E’ un onore per me l’esborso economico della Lazio, in questo momento del mercato ogni giocatore viene pagato molto, sarà un piacere poter onorare la cifra spesa. La lega danese è in forte crescita, ci sono tre squadre che potrebbero raggiungere la fase a gironi europea. La partita dello scorso anno? Un sacco di calciatori me lo hanno detto, anche Radu mi ha detto che è colpa mia se ha smesso (ride, ndr), ma ora sono dalla parte giusta. E’ stata una sorpresa vedere tutti quei tifosi in aeroporto, non me lo aspettavo. Sono disposto a tutto per questa maglia, in Champions vogliamo passare i gironi. E’ stato bello giocare contro il Liverpool, altrettanto lo sarà farlo in Serie A e Champions League. Nazionale? Mi concentro sulla Lazio, vedremo poi se la chiamata arriverà. Le mie partite con la Lazio? Sono state due grandi gare, ne ho disputate altre ugualmente belle secondo me. Sono certo di poter crescere molto qui, è un passo importante per la mia carriera. Sono circondato da ottimi compagni e un grande mister. Qui ci sono temperature diverse, mi sto già adattando”.

Foto: Sito Lazio