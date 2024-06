Isaksen: “È stato un anno fantastico, ma c’è stato anche tanto caos. L’Italia è un paese selvaggio”

Intervenuto ai microfoni di TVMIDTVEST in Danimarca, l’esterno della Lazio, Gustav Isaksen, ha così parlato della sua prima stagione in Italia: “È stato un anno fantastico. Ma probabilmente c’è stato anche tanto caos. L’Italia è un paese selvaggio dove le tre cose più importanti sono il calcio, il cibo e la religione. Lo puoi sentire chiaramente, indipendentemente da dove vieni. In una bella giornata, a Hjerk ci sono probabilmente 400 abitanti, se contiamo mia madre e mio padre. E invece a Roma solo nel centro se ne contano circa quattro milioni. È assurdo. C’è sempre così tanto traffico qui. Bisogna abituarsi”.

Foto: sito Lazio