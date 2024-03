Isaksen: “Bayern? I loro tifosi hanno spinto forte, c’era un’atmosfera davvero difficile. I primi 20 minuti abbiamo fatto bene”

Intervenuto ai microfoni della stampa in mixed zone dopo l’ottavo di ritorno di Champions perso per 0-3 con il Bayern Monaco, l’attaccante della Lazio Gustav Isaksen ha così commentato l’eliminazione dei suoi dalla competizione: “Lo stadio è molto bello, è molto difficile giocarci. Per noi è stata una gara complicata, i loro tifosi hanno spinto forte, c’era un’atmosfera davvero difficile. I primi 20 minuti abbiamo fatto bene e c’è stata una grande occasione con Ciro, ma poi loro ci hanno fatto due gol a fine primo tempo. Il secondo e il terzo gol ci hanno complicato le cose.”

Foto: sito S.S. Lazio