Isaksen: “Baroni è molto coinvolto. L’obiettivo è tornare in Champions e vincere trofei, vediamo dove arriviamo”

Direttamente dal ritiro con la Danimarca, l’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato della sua esperienza ai biancocelesti, degli obiettivi, e degli stimoli apportati al gruppo dal tecnico Marco Baroni.

“Con la Lazio sta andando molto bene, e non si è trattato solo di una partita. Per questo, ovviamente, sogniamo e speriamo di raggiungere magari qualche finale e di vincere un trofeo. Ma è ancora tutto da vedere. L’obiettivo a inizio stagione era quello di arrivare tra le prime quattro e qualificarci per la prossima Champions League, ma non ci aspettavamo un inizio così positivo. Adesso vediamo dove arriviamo”.

E sul tecnico il classe 2001 si esprime così: “Abbiamo un allenatore completamente diverso dagli altri due (Sarri e Tudor, ndr) che ho avuto alla Lazio. È molto coinvolto nella squadra, parla tanto con noi, ha una passione pazzesca e vuole vincere a tutti i costi. Poi ci sono stati diversi cambiamenti nella squadra che ci hanno avvantaggiato, così come sono arrivati nuovi giocatori che stanno lottando per la maglia. È stato un ottimo inizio, abbiamo vinto molte partite e naturalmente stiamo acquisendo fiducia”.

Foto: Instagram Isaksen