Isak, il volto da copertina della Premier League: oggi vale 150 milioni

Se oggi ci si chiedesse chi sia la grande sorpresa di questa Premier la risposta sarebbe fulminea: Alexander Isak. L’attaccante sta trascinando il Newcastle a suon di gol, già 15 in questa stagione (l’anno scorso si è fermato a quota 21), e non intende fermarsi. Attaccante completo, lo svedese difende palla, attacca la profondità e aiuta la squadra come nessun altro, e in questa stagione è riuscito a incastrare l’ultimo tassello che ancora mancava per divenire un attaccante dal livello mondiale: la costanza. Con un Haaland appannato (un po’ come tutto il City) è lui il vero numero 9 da copertina di questa Premier League, che offre comunque un parco attaccanti degno di nota. In Spagna, si parla di un cartellino dello svedese che avrebbe toccato la vetta dei 150 milioni di euro, una cifra che considerando i prezzi del mercato inglese e i numeri straordinari del calciatore, è più che giustificata. Con un contratto fino a giugno 2028, a 25 anni, il futuro dello svedese si preannuncia ancora più luminoso del suo presente.

Foto: Instagram Isak