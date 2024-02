Irresistibile Inter: 4 gol al Lecce in scioltezza (doppio Lautaro, Frattesi e De Vrij)

Poker dell’Inter al Via del Mare. I ragazzi di Simone Inzaghi vincono 4-0 in casa del Lecce e continuano il loro cammino in vetta alla classifica della Serie A con 9 punti – con una partita da recuperare – di vantaggio sulla Juventus. La gara si sblocca al 15′: pallone perso a centrocampo dal Lecce, Asllani trova Lautaro Martinez con l’esterno – Baschirotto lo tiene in gioco – e Falcone non può fare nulla nell’uno contro uno contro il Toro. Gol numero cento in Serie A per il capitano nerazzurro. Al 22′ arriva un’altra buona occasione per l’Inter, con Sanchez che cerca l’armeno in area e lo trova beneficiando di un intervento sbagliato della difesa leccese: il tiro è una rasoiata potente, che finisce fuori oltre il secondo palo. Nella ripresa cambia l’arbitro della gara a causa di un problema fisico accusato da Doveri, al suo posto il quarto uomo Baroni. I nerazzurri iniziano al meglio la ripresa con la rete del raddoppio di Frattesi che sfrutta al meglio di Sanchez. L’Inter dilaga e cala anche il tris al Via del Mare. È Lautaro Martinez, 101 in Serie A e 22 in questo campionato, a firmare il 3-0. Ma c’è gloria anche per Stefan De Vrij che, su calcio d’angolo, stacca prima e più in alto di Gonzalez, che lo guarda infilare di testa alle spalle di Falcone. Termina così 4-0 al Via del Mare, l’Inter vince e sale a quota 66 punti. Il Lecce, invece, resta al quattordicesimo posto a quota 24 punti.

Foto: Instagram Inter