Irlanda Under 21-Italia Under 21, le formazioni ufficiali

Gli “azzurrini” di mister Nicolato alle 18.30 scendono in campo in casa dell’Irlanda per una gara importante per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Queste le formazioni ufficiali:

IRLANDA (3-4-2-1): Maher; O’Brien, McGuinnes, Bagan; O’Connor, Kilkenny, Coventry, Wright; Smallbone, Nob; Whelan.

Allenatore: Crawford.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Cambiaso; Rovella, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato.

Allenatore: Nicolato.

