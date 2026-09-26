Irlanda: nonostante l’iniziativa di Bazunu, la maggioranza dei giocatori ha scelto di giocare contro Israele

26/09/2026 | 17:14:26

Questa mattina vi abbiamo raccontato che il portiere del Bolton, Gavin Bazunu, secondo quanto riportato da Daniel McDonnell, giornalista dell’Irish Independent Football, ha manifestato la volontà a non scendere in campo contro Israele nella seconda giornata di Nations League. C’è stata una riunione tra i giocatori irlandesi e i dirigenti della Federazione che ha, inoltre, ritardato l’allenamento di oltre cinque ore. Sempre secondo McDonnell, la FAI, la Federazione calcistica irlandese, ha deciso di procedere con la partita, dopo aver attestato che la significativa maggioranza dei calciatori fosse d’accordo a scendere regolarmente in campo. Nel frattempo, Bazunu non si è presentato all’allenamento, rimanendo nell’hotel della squadra. Per la partita in programma domenica sera in Ungheria, il Direttore Generale della FAI, David Courell, ha affermato che i giocatori irlandesi indosseranno delle fasce nere al braccio, in memoria delle vittime causate dalla guerra e che faranno ulteriori gesti nella partita di ritorno, in casa dell’Irlanda, contro Israele.

Foto: Instagram Bazunu