Irlanda: il portiere Bazunu non vuole giocare contro Israele. Riunione in corso tra giocatori e dirigenza

26/09/2026 | 12:32:32

Come riporta Daniel McDonnell, giornalista dell’Irish Independent Football, vi è una riunione attualmente in corso tra i giocatori della Nazionale irlandese e la dirigenza della Federazione. Il motivo è che il portiere Gavin Bazunu ha espressamente indicato di non voler scendere in campo per la seconda giornata di Nations League contro Israele. L’allenamento mattutino è stato posticipato, mentre gli altri giocatori stanno valutando che decisione prendere.

Foto: Instagram Bazunu